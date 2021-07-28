В Новосибирске сотрудник колонии получил три года условно и штраф в 90 тысяч рублей за взятку

Сотрудник колонии отказался досматривать заключенного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске Калининский районный суд признал виновным сотрудника колонии за получение взятки от заключенного. Мужчина скрыл злостные нарушения порядка одним из осужденных колонии и получил от него 30 тысяч рублей.

— Суд приговорил злоумышленника к трем годам условного лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки, а именно 90 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ на три года, — сообщает пресс-служба Калининского районного суда.

На данный момент приговор в законную силу еще не вступил.

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