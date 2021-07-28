Сибирячка отравилась лапшой из доставки, в которой нашла мертвую муху

Сибирячка нашла лапше из доставки мертвую муху. Фото: revizor.nsk

Сибирячка рассказала в соцсети жуткую историю. Женщина заказала на работу доставку лапши. И все бы ничего, как вдруг, съев полпорции, она обнаружила в еде мертвую муху. Сибирячка едва не съела насекомое. Инцидент произошел 21 июля.

— На следующий день мне стало плохо, отравление, — уточнила женщина в группе revizor.nsk.

Со слов сибирячки, ресторан вернул ей деньги, но только за лапшу.

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