Под Новосибирском на глазах родных утонул 60-летний мужчина

В реке Иня утонул пенсионер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В реке Иня у деревни Издревая Новосибирской области утонул 60-летний мужчина. Трагедия произошла на глазах его племянницы, приехавшей из Алтайского края.

— Это произошло днем 26 июля недалеко от дома №1 на улице Березовая. Тело мужчины уже несколько дней ищут водолазы, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Известно, что сам мужчина жил в Новосибирске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.