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Происшествия28 июля 2021 8:38

Под Новосибирском на глазах родных утонул 60-летний мужчина

Его тело ищут водолазы
Александра СУДАРЬ
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В реке Иня утонул пенсионер.

В реке Иня утонул пенсионер.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В реке Иня у деревни Издревая Новосибирской области утонул 60-летний мужчина. Трагедия произошла на глазах его племянницы, приехавшей из Алтайского края.

— Это произошло днем 26 июля недалеко от дома №1 на улице Березовая. Тело мужчины уже несколько дней ищут водолазы, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Известно, что сам мужчина жил в Новосибирске.

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