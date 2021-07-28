Под Новосибирском на глазах родных утонул 60-летний мужчина

В реке Иня утонул пенсионер.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В реке Иня у деревни Издревая Новосибирской области утонул 60-летний мужчина. Трагедия произошла на глазах его племянницы, приехавшей из Алтайского края.
— Это произошло днем 26 июля недалеко от дома №1 на улице Березовая. Тело мужчины уже несколько дней ищут водолазы, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Известно, что сам мужчина жил в Новосибирске.
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