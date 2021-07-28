«Это же вообще кошмар»: профессор МГИМО Юрий Вяземский раскритиковал стихотворения Михаила Лермонтова

Вяземский уверен, что в прозе Лермонтов сильнее. Фото: Архив "КП"

Писатель и профессор МГИМО Юрий Вяземский раскритиковал стихи Михаила Юрьевича Лермонтова, назвав его «неровным» поэтом. О том, почему творчество поэта стоит осуждать, он рассказал изданию NEWS.ru.

— Возьмем в пример его стихотворение «Смерть поэта», которое школьники явно изучают во время уроков литературы. Там сначала все хорошо идет. А то, что он потом приписал, это же вообще какой-то ужас. Это же вообще кошмар, это какофония, — возмутился Вяземский.

По его мнению, Лермонтов намного был силен в прозе, нежели в стихотворениях. И, что стоит обратить внимание именно на эту часть его творчества.

Напомним, вчера, 27 июля исполняется 180 лет со дня смерти Михаила Лермонтова. Поэт начал писать стихи в пансионе в 1828 году. Позже он пробовал себя в других жанрах, как «застольные песни». А стихотворение «Смерть поэта», которое попало под критику было посвящено смерти А. С. Пушкина.

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