Новосибирец Вениамин Решетников не прошел в полуфинал командного первенства по фехтованию Олимпиады в Токио

Вениамин Решетников проиграл в командном турнире по фехтованию в Токио. Фото: venyrs

В среду, 28 июля, сборная России по фехтованию уступила Германии в 1/4 финала командного первенства Олимпиады в Токио. Счет поединка составил 28:45 в пользу немцев.

В составе команды выступил новосибирец Вениамин Решетников. Сегодня спортсмену исполнилось 35 лет.

Наша команда еще поборется за пятое место в командном турнире по фехтованию.

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