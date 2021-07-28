ВТБ: спрос на загородные дома вырос в первом полугодии на 40%

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В связи с ростом спроса в этом сегменте в августе банк запускает программу кредитования объектов ИЖС. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

Регионами-лидерами по объему сделок с загородной недвижимостью на вторичном рынке в ВТБ с начала этого года стали Москва и область, Республика Татарстан, Ростовская, Оренбургская и Новосибирская области.

- Пандемия и возможность перейти на удаленный формат работы простимулировали рост спроса на жилые дома за пределами мегаполисов. Несмотря на снятие большей части ограничений, российским семьям по-прежнему хочется приобрести в собственность свой дом, а не только квартиру. Это удобнее и выгоднее, ведь по сопоставимой цене в городах заемщикам могут быть доступны лишь квартиры меньшей площади, - заявил Анатолий Печатников.

Топ-менеджер анонсировал, что с августа ВТБ начнет выдавать ипотеку на строительство домов. Она позволит оформить кредит на строительство собственного дома и покупку земельного участка в коттеджном поселке. На первом этапе банк будет кредитовать объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков. По словам зампреда ВТБ, для клиента этот вариант является более безопасным и предсказуемым, так как всю необходимую инфраструктуру в коттеджном поселке создает сам застройщик.