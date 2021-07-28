«Мерзкий до опупения»: отец Жанны Фриске объяснил, почему Дмитрий Шепелев показал фото его внука

Владимир Фриске не теряет надежду увидеть внука снова. Фото: Архив "КП"

Отец ныне покойной российской артистки Жанны Фриске возмущен тем, что отец его внука — телеведущий Дмитрий Шепелев выложил в соцсеть фото внука Платона. К слову, до этого он прятал ребенка от глаз общественности.

— Он хочет быть в тренде, так как его «поперли со всех каналов, он — никто, мерзкий до опупения». Он понял, что может зарабатывать деньги на моем внуке, — рассказал изданию NEWS.ru Владимир Фриске.

Мужчина уверен, что как когда-то Дмитрий Шепелев поступил с Жанной, теперь также хочет поступить с их общим ребенком. По мнению отца артистки, у Шепелева цель заработать деньги, продавая фото ребенка различным СМИ, как когда-то и сделала с фотографиями больной Жанны.

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