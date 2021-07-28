В Новосибирске большая собака едва не растерзала женщину с ребенком в подъезде

Собака набросилась на жителей дома у дверей лифта. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске в одном из подъездов жилого дома №41 на улице Кошурникова огромная собака едва не растерзала пенсионерку с внучкой. Инцидент произошел 25 июля 2021.

Об этом в соцсети рассказал отец ребенка, опубликовав видео с этим моментом. На кадрах видно, как бабушка с ребенком выходят из лифта, в этот момент на них набрасывается собака мужчины, который был в подъезде. Повезло, что пес был на поводке и хозяин смог удержать животное.

— С владельцем собаки был разговор, но он уверен, что ему ничего не будет и поэтому продолжает так безответственно относится к жизням других людей. Заходит со здоровой собакой в подъезд, снимает ошейник, не надевает намордник — это уже не первый случай, — написал возмущенный мужчина в соцсети.

Со слов мужчины, он обращался в полицию, где с него взяли объяснительную и обещали направить участкового.

Также сибиряк призвал владельцев подобных собак не доставлять проблем окружающим людям и уважать их.

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