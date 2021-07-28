Сибирячку оштрафовали на 30 тысяч рублей за покусанного собакой ребенка

Собака покусала ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Калининский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей хозяйку собаки, которая покусала ребенка. Так оценили моральный ущерб, нанесенный ребенку и ее семье. Ребенку понадобилось длительное лечение.

Инцидент произошел 6 февраля на улице 12 Декабря. Пес гулял на улице без поводка и намордника. В какой-то момент животное набросилось на ребенка. Отстоять интересы девочки и ее семьи помогли в прокуратуре Новосибирской области.

— Здоровью ребенка был причинен вред. Собака не была привита от бешенства, поэтому девочка вынуждена была пройти курс антирабической терапии и перевязок, — прокомментировали в областной прокуратуре.

Решение суда не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.