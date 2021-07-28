Сибирячку оштрафовали на 30 тысяч рублей за покусанного собакой ребенка

Собака покусала ребенка.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Калининский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей хозяйку собаки, которая покусала ребенка. Так оценили моральный ущерб, нанесенный ребенку и ее семье. Ребенку понадобилось длительное лечение.
Инцидент произошел 6 февраля на улице 12 Декабря. Пес гулял на улице без поводка и намордника. В какой-то момент животное набросилось на ребенка. Отстоять интересы девочки и ее семьи помогли в прокуратуре Новосибирской области.
— Здоровью ребенка был причинен вред. Собака не была привита от бешенства, поэтому девочка вынуждена была пройти курс антирабической терапии и перевязок, — прокомментировали в областной прокуратуре.
Решение суда не вступило в законную силу.
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