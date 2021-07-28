Пробки в Новосибирске на утро 28 июля 2021 года: затор на улице Никитина

Уровень пробок в Новосибирске достиг 3 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 28 июля 2021 года: затор образовался на улице Никитина. Об этом сообщает «2ГИС».
— Чего стоим? — недоумевают в пробке водители.
Судя по карте, в том районе, где образовался затор, ограничено движение сразу по нескольким улицам. Так перекрыт проезд по улице Бориса Богаткова, а также по улице Автогенной.
Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Гаранина и Гурьевской.
Традиционно затор образовался на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал».
На левом берегу трудно проехать по улице Большой в районе пересечения с проездом Энергетиков. Также затор образовался на улице Широкой. Пробка собралась на улице Станционной.
В целом по городу уровень пробок достиг 3 баллов.
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