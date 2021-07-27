Трое новосибирцев на онлайн-продажах обманули 352 человека на 6 миллионов рублей

Под суд пойдут трое новосибирцев, которые обманули на онлайн-продажах 352 человека. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Под суд пойдут трое новосибирцев, которые обманули на онлайн-продажах 352 человека. Мужчин обвиняют в мошенничестве по статье 159 УК РФ и в отмывании денег по статье 174 УК РФ.

— Сибиряки обвиняются в мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Следствием установлено, что с января по апрель 2020 года мужчины создали интернет-магазин, где якобы собирались продавать автомобильные диски и шины. Они начали принимать заказы от людей по всей стране, при этом, разумеется, доставлять им товар и не планировали. А введенные в заблуждение покупатели переводили деньги на их счет, — сообщили в Октябрьском районном суде. — Так, сибирякам удалось отмыть 6 миллионов рублей, похищенных у их несостоявшихся покупателей. Потерпевшими по уголовному делу проходят 352 человека.

Предварительное слушание по этому уголовному делу назначено на 5 августа.

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