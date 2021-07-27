В Новосибирске обнаженная женщина поливала прохожих пивом с балкона

Жители Ленинского района сегодня стали очевидцами весьма нестандартной картины. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Жители Ленинского района сегодня стали очевидцами весьма нестандартной картины. На балконе второго этажа в пятиэтажке на улице Карла Маркса сидела женщина без одежды и поливала прохожих пивом. Об этом сибиряки рассказали в соцсетях.

— Проспект Карла Маркса 14, будний день. Сидит голая девушка на балконе. При входе в банк, практически на голову моему ребенку, полилось пиво с ее балкона, — написали очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

Такой перформанс не оставил равнодушными и подписчиков паблика. В комментариях под постом многие из них не удержались от шуток:

— Это новая система, чтобы должников наказывать?

— Или конкуренты другого банка организовали.

— Мне кажется, этим у нас уже никого не удивишь, — пишут люди.

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