«Тойота» выехала на встречку: под Новосибирском произошло смертельное ДТП

В Искитимском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Искитимском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась на трассе Р-256 «Чуйский тракт» вечером 27 июля.

— Около половины седьмого вечера 32-летняя женщина за рулем Toyota Cresta ехала со стороны рабочего поселка Линево в направлении Искитима. На 72 километре трассы при обгоне она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Chevrolet Captiva, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В ДТП погибла 44-летняя пассажирка «Тойоты», еще один пассажир получил травмы. В «Шевроле» никто не пострадал. Известно, что за рулем 32-летняя женщины совсем недавно: права она получила в мае этого года. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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