«Выбежал на дорогу»: в Новосибирске иномарка сбила 4-летнего мальчика

Иномарка сбила 4-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером 27 июля, иномарка сбила 4-летнего мальчика. Ребенок выбежал из-за припаркованных авто, а машина не успела затормозить.

— Сегодня, около 19:15 48-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara ехал по улице Романтиков со стороны улицы Надежды в сторону 4-й Экскаваторный переулок. Около дома №2 по улице Романтиков он сбил 4-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенка доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с ушибами. На месте произошедшего работал экипаж ДПС, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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