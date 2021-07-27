В полиции прокомментировали инцидент с сибиряком, забравшимся на башенный кран. Фото: "АСТ-54"

В полиции прокомментировали инцидент с сибиряком, забравшимся на башенный кран. Напомним, инцидент произошел сегодня, 27 июля, на улице Немировича-Данченко. Все происходящее засняли очевидцы, позже кадры появились в соцсетях.

— В дежурную часть действительно поступило такое сообщение, на место выехали сотрудники полиции, а также несколько машин скорой помощи, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — К счастью, мужчину удалось уговорить самостоятельно спуститься с объекта.

Устроивший переполох сибиряк не пострадал. С места происшествия его забрали медики.

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