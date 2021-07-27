В Новосибирске мужчина забрался на башенный кран и стал кричать. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске мужчина забрался на башенный кран и стал кричать. Его сфотографировали очевидцы, позже снимки опубликовали в соцсетях.

— На Немировича-Данченко, 128к1, мужчина забрался на башенный кран и начал кричать, привлекая к себе внимание. По словам очевидцев, он требовал вызвать полицию, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На снимках видно, что забраться сибиряк смог уже достаточно высоко. К месту происшествия прибыли спецслужбы, в частности: несколько карет скорой помощи. В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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