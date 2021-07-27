Новосибирец, напавший на росгвардейцев на улице, пойдет под суд

Под суд пойдет новосибирец, напавший на улице на росгвардейцев. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под суд пойдет новосибирец, напавший на улице на росгвардейцев. Напомним, инцидент произошел еще в апреле: мужчина, будучи нетрезвым, на улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска подрался с неизвестными. Очевидцы конфликта вызвали на место ЧП «скорую», а также сотрудников Росгвардии. В ответ на требования успокоиться от правоохранителей, сибиряк начал оскорблять их, а одному даже порвал форму и ударил по лицу. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти и статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

— Первое судебное заседание назначено на 2 августа 2021 года. В отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в Дзержинском районном суде.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что на отца больного мальчика, который избил врача без бахил, завели дело спустя полгода.

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