Беременной сибирячке, попавшей из-за коронавируса в реанимацию, экстренно сделали кесарево

Сибирячки с коронавирусом сделали кесарево из-за ухудшения самочувствия. Фото: минздрав НСО

Жительница Новосибирска Зоя Шаманская на последних сроках беременности попала в «красную зону» с коронавирусом. Врачи всерьез опасались за состояние женщины, а потому женщину вскоре экстренно прооперировали.

— Сначала заболел муж. Он болезнь легче перенес. Дома неделю с температурой полежал, а я очень тяжело болела. 6 июля в тяжелом состоянии меня госпитализировали в областную больницу, в «красную зону». Состояние резко ухудшилось через 4 дня, и мне сказали срочно кесариться, хотя срок был еще очень маленький, всего восьмой месяц шел. Вовремя все сделали, спасли и дочку, и меня. Сейчас уже тесты отрицательные. В реанимации была 4 дня. Она в своей реанимации, я в своей реанимации, — рассказала сибирячка в беседе со специалистом областного минздрава.

Сегодня в госпитале 19 новорожденных, из них у 6 — подтвержден коронавирус.

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