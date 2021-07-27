В Новосибирске прооперировали женщину с редким заболеванием: она не могла самостоятельно дышать

Врачи проводили лечение поэтапно. Фото: ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина»

Хирурги медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина прооперировали 50-летняя жительница Улан-Удэ с редкой патологией сосудов легких. Пациентка не могла сама дышать и всюду ходила с кислородной маской.

— Пациентка поступила к нам с выраженной дыхательной недостаточностью.Сатурация в покое составляла 68 % при норме от 92 %. Она рассказала, что регулярно проходила лечение по месту жительства, но все безрезультатно. Эндоваскулярное вмешательство было единственным верным вариантом для такой категории пациентов. Лечение проходило в двух этапах, после чего сатурация пришла в норму и составила 97%, — сообщили в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина».

Сейчас уже женщина может с легкостью дышать без помощи каких-либо медицинских устройств. Лечение значительно улучшило качество ее жизни.

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