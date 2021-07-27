Пожар в банном комплексе в Калининском районе Новосибирска потушили

Банный комплекс в Калининском районе загорелся вечером 27 июля. Фото: "АСТ-54"

Банный комплекс в Калининском районе загорелся вечером 27 июля. Из-за ветра пламя быстро охватило постройку и уже могло перекинуться на соседние строения. К счастью, на место быстро прибыли пожарные.

— Локализовать возгорание удалось в 17:15 — это позволило не допустить распространения огня. В двухэтажном здании банного комплекса — частично кирпичном, частично шлакоблочном — обрушилась часть кровли, — сообщили в областном МЧС. — В 17:30 удалось полностью ликвидировать открытое горение.

По оперативной информации, в пожаре никто не пострадал — внутри здания людей не было. Сейчас на месте продолжают работать спасатели: они проводят проливку и разбирают обгоревшие конструкции.

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На месте работают пожарные (подробнее).

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