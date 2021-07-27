Выплаты на подготовку к школе в Новосибирске 2021: кто, и какие пособия может получить

На выплаты на подготовку к школе в Новосибирске 2021 могут рассчитывать многодетные семьи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На выплаты на подготовку к школе в Новосибирске 2021 могут рассчитывать многодетные семьи. Как пояснили в областном минтруде, в регионе на учете в органах соцзащиты состоит около 34 тысяч многодетных семей, в которых детей школьного возраста — около 75 тысяч.

— Размер денежной выплаты многодетным семьям на приобретение школьной одежды для детей составляет 2 тысячи рублей. Родители из малоимущих семей могут также получить помощь на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста в размере 300 рублей, — сообщили в минтруде. — При поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, многодетные семьи имеют право на получение единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей. Если ребенок поступил в организацию высшего образования, мера поддержки составит 10 тысяч рублей.

На обучение детей можно также направить средства областного семейного капитала. Это региональная мера социальной поддержки многодетных семей, которая действует в Новосибирской области с 2012 года. Размер этой выплаты составляет 112 378,24 рубля. Многие многодетные семьи региона также предпочитают заключать социальные контракты и направлять финансы на подготовку детей к осенне-зимнему сезону.

Подать документы на получение выплат многодетные семьи могут до 31 декабря этого года. Сделать это модно в центрах соцподдержки населения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.