«Болезнь поражает почти все органы»: медики рассказали о побочке после коронавируса у детей

Врачи рассказали о побочных эффектах после перенесенного коронавируса у детей. Фото: минздрав НСО

Главный врач детской больницы № 3 Татьяна Комиссаров рассказала о побочке после коронавируса у детей. В медучреждение привозят маленьких пациентов с симптомами болезни со всей области.

— Обычные инфекции на фоне ранее перенесенного коронавируса протекают сложнее, чем обычно. Также на исходе второй волны к нам начали поступать дети с мультисистемным воспалительным синдромом — когда после новой коронавирусной инфекции у детей развиваются поражения практически всех органов. Это выраженная лихорадка, интоксикация, сыпь, увеличение лимфоузлов, поражение сердца, печени, изменения со стороны нервной системы. У нас таких детей в прошлом году прошло порядка 70 человек. В этом году — уже 21 ребенок, — отметила медик.

Сейчас вакцины для детей в России нет. Врач советует родителям поставить прививку, чтобы не заразить ребенка, ведь последствия после перенесенного ковида могут быть самыми непредсказуемыми.

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