Почем нынче овощи: в Новосибирске оценили «борщевой набор»

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В последнее время жители жалуются, что в некоторых торговых сетях крупных городов морковь стала дороже бананов. Подорожали и другие овощи. Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа, в которую вошли представители министерств, депутаты-единороссы во главе с сопредседателем Общероссийского народного фронта в Новосибирской области Натальей Багровой.

Сегодня активисты провели выездное совещание и оценили изменение розничной цены «борщевого набора» на Центральном рынке, а также в ряде сетевых магазинов. Эксперты составили сводную таблицу цен на продукты из списка. Оказалось, что самая дорогая морковь - от местных производителей, а привозная гораздо дешевле. Продавцы пояснили, что это связано с объемами оптовых закупок.

- В ходе мониторинга мы обнаружили большой разброс цен на овощи в разных торговых точках. Мы видим, что цены на рынке дороже в среднем на 10 - 15%. Самая уязвимая позиция - морковь. На рынке морковь стоит 100 рублей за килограмм, а в крупном сетевом магазине - порядка 70 рублей за килограмм, - рассказала Наталья Багрова.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В Новосибирской области высокий уровень конкуренции. На территории города Новосибирска работают более 15 крупных торговых сетей федерального и регионального уровня, предприятия несетевой торговли, рынки, ярмарки. В этих условиях организации торговли заинтересованы в применении ценовой политики, способствующей максимальному привлечению покупателей в торговые объекты.

- Очень важно поддерживать местных производителей. Необходимо дать им зайти в торговые сети. Также, чтобы снизить стоимость «борщевого набора», нужно сокращать количество посредников, - считает Наталья Багрова.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Напомним, что поводом для проверки стало недавнее совещание партии «Единая Россия» с руководством Правительства РФ, главами регионов, представителями торговых сетей. Помочь исправить сложившуюся ситуацию с ценами должен комплекс первоочередных и долгосрочных мер, изменение нормативного регулирования. В числе инициатив, которые должны оперативно повлиять на ситуацию, - заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты.

Партия совместно с Правительством РФ выработает комплекс системных мер, чтобы в будущем подобных проблем не появлялось.