«Огонь уничтожил крышу»: в Новосибирске загорелся банный комплекс

Вечером 27 июля в Калининском районе Новосибирска загорелся банный комплекс. Фото: "АСТ-54"

Вечером 27 июля в Калининском районе Новосибирска загорелся банный комплекс. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Пожар произошел в сауне на улице Кавалерийской. Огонь быстро распространился и полностью охватил крышу двухэтажного здания, создавая угрозу соседним строениям, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Очевидцы сообщают, что людей внутри нет.

На кадрах с места ЧП видно, что пламя действительно очень быстро распространяется и охватывает постройку. В какой-то момент огонь даже перекидывается на стоявший рядом эвакуатор. На место уже прибыли пожарные.

— В 16:38 пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о возгорании кровли здания по улице Кавалерийская. В течение девяти минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова: горит кровля деревянного здания, где расположен банный комплекс. В настоящий момент сотрудники МЧС осуществляют ликвидацию пожара, в том числе при помощи высотной техники, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске загорелся банный комплекс в Калининском районе

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