Пробки на вечер в Новосибирске 27 июля 2021 года: Восход стоит

Загруженность городских дорог небольшая и составляет 4 балла.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки на вечер в Новосибирске 27 июля 2021 года затронули оба берега. Тем не менее, по данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог небольшая и составляет 4 балла.
На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Пролетарская, Гаранина, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Учительская и Богдана Хмельницкого.
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Большая, Ватутина, Станиславского и Петухова.
Проезд также затруднен по Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Димитровскому и Бугринскому мосту движение свободное.
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