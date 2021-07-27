Пробки на вечер в Новосибирске 27 июля 2021 года: Восход стоит

Загруженность городских дорог небольшая и составляет 4 балла. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 27 июля 2021 года затронули оба берега. Тем не менее, по данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог небольшая и составляет 4 балла.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Пролетарская, Гаранина, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Учительская и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Большая, Ватутина, Станиславского и Петухова.

Проезд также затруднен по Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Димитровскому и Бугринскому мосту движение свободное.

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