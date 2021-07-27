Пьяный таксист протаранил шлагбаум в коттеджном поселке под Новосибирском

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ установили личность водителя, автомобиль которого протаранил ворота в коттеджном поселке под Новосибирском. Им оказался местный житель, работающий таксистом.

Из поселка Лесной Авиации со стороны улицы Бестужева выезжал легковой автомобиль. Открытие шлагбаума и пропуск машины обеспечил оперативный дежурный ГВАРДИИ - поселок на протяжении нескольких лет охраняется агентством при помощи удаленного видеонаблюдения. После того как машина выехала, откатные ворота начали закрываться, но внезапно подверглись тарану - стоявший неподалеку автомобиль в ливрее Яндекс.Такси резко тронулся вперед и, набирая скорость, врезался в ворота.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Неудача не остановила водителя - после небольшой паузы, чуть сдав назад, он все-таки заехал в поселок, объехав выведенные им из строя ворота. Ущерб, причиненный поломкой, по оценкам технических специалистов ГВАРДИИ, составил более 60 тысяч рублей.

Машина была обнаружена возле одного из домов в поселке. По оценочному мнению «гвардейцев», состояние водителя, проживающего в этом доме, характеризовалось двумя словами: мертвецки пьян.