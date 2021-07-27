В Новосибирске на ногах у ребенка заклинили наручники: вызволять его пришлось спасателям

Нога ребенка застряла в наручниках. Фото: МАСС
Новосибирске спасатели помогли 4-летнему мальчику снять наручники с ноги. Со слов родителей, ребенок играл с наручниками, как вдруг их заклинило.
— Это произошло 26 июля в квартире дома на улице Петухова. Спасатели осмотрели ногу ребенку в наручниках. После этого они решили перепилить их насадкой от дрели, — рассказали в МАСС.
Известно, что помощь медиков ребенку не понадобилась.
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