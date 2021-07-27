«Горжусь!»: губернатор Андрей Травников поздравил Олимпийскую чемпионку Софию Позднякову

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил Софию Позднякову с победой на Олимпиаде в Токио.
— Новосибирская саблистка София Позднякова завоевала свое первое олимпийское золото на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Горжусь! Поздравляю с победой! — написал глава региона в своем аккаунте в Инстаграме.
Напомним, 26 июля София Позднякова из Новосибирска в упорной поединке с Софьей Великой выиграла олимпийское золото. Борьба двух российских спортсменок закончилась со счетом 15:11 в пользу сибирячки.
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