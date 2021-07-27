На отца больного ребенка, избившего врача, завели дело. Фото: стоп-кадр

На отца больного мальчика, который избил врача без бахил, завели дело спустя полгода. Мужчину обвиняют в «Умышленном причинении вреда здоровью». Санкция статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы. Об этом изданию «Сибкркай.ru» рассказал адвокат медика Павел Яровой.

— Также мы будем готовить гражданский иск о взыскании морального вреда здоровью, —рассказал собеседник изданию.

Напомним, 13 декабря 2020 года в Кировском районе Новосибирска произошла потасовка между приехавшим врачом на вызов к больному ребенку и его отцом. Мужчина отказался впускать врачей в квартиру, заявив, что те без бахил, а значит могут заразить их коронавирусом. В итоге медицинский работник был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ссадинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске отец больного ребенка избил врача скорой за отказ надеть бахилы.

Медик говорит, что получил сотрясение мозга. Но при этом хозяин квартиры тоже написал заявление на приехавшего к нему реаниматолога. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.