В Новосибирске на месяц сузят проезжую часть на улице Ватутина

В Новосибирске сузят проезжую часть улицы Ватутина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на улице Ватутина временно будет действовать ограничение движения автотранспорта. Подобное решение было принято в связи с работами на теплотрассе.

— Будет введено временное ограничение движения транспортных средств по ул. Ватутина Ленинского района путем сужения проезжей части на 10 метров в районе дома № 21 по ул. Ватутина с 29.07.2021 по 29.08.2021, — сообщили в мэрии города.

Участникам движения необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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