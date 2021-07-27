В Новосибирске утонул 12-летний мальчик в Обском море

Утонул 15-летний мальчик. Фото: СКР по НСО

В Новосибирске в Обском море утонул 12-летний мальчик. Трагедия произошла вечером 26 июля. Об этом сообщили в СКР по Новосибирской области.

— Мальчик вместе с другом купались у пляжа «У моря Обского» в Советском районе города. Взрослых рядом не было. На место происшествия оперативно прибыл следователь. По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщили в СКР по Новосибирской области.

Сейчас сотрудники опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства трагедии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.