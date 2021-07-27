В Новосибирске утонул 12-летний мальчик в Обском море

Утонул 15-летний мальчик. Фото: СКР по НСО
В Новосибирске в Обском море утонул 12-летний мальчик. Трагедия произошла вечером 26 июля. Об этом сообщили в СКР по Новосибирской области.
— Мальчик вместе с другом купались у пляжа «У моря Обского» в Советском районе города. Взрослых рядом не было. На место происшествия оперативно прибыл следователь. По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщили в СКР по Новосибирской области.
Сейчас сотрудники опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства трагедии.
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