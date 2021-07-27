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Общество27 июля 2021 6:29

«Ростелеком» обеспечил интернетом еще десять тысяч домохозяйств Новосибирской области

С начала 2021 года «Ростелеком» в Новосибирске предоставил высокоскоростной доступ в интернет для 9 943 домохозяйств в новостройках, коттеджных поселках, многоэтажных домах и в частном секторе
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Теперь оптическими сетями федерального провайдера охвачены 915 тысяч домохозяйств во всех районах города и области.

Новые подключения проводились по технологии GPON, которая гарантирует стабильную скорость интернета и позволяет жителям получить доступ к цифровым сервисам «Ростелекома». Оценить такую возможность смогут новоселы ряда домов в жилых комплексах «Тульский», «Чистая слобода», «Бирюзовая жемчужина», «Весенний» и «Цивилизация».

«“Ростелеком” активно продолжает строить и модернизировать сети связи не только в Новосибирске, но и в районах области. Мы стремимся к тому, чтобы цифровые услуги можно было подключать не только в областном центре, но и в отдаленных селах и деревнях. Это сделает жизнь проще, комфортнее и удобнее», - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Благодаря обновленной инфраструктуре жителям становится доступен видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. С Wink можно ставить эфир на паузу, смотреть передачи из архива, собирать индивидуальные пакеты по своим интересам с помощью тарифа «Трансформер». При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране - домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера.

Для подписчиков видеосервиса также доступна услуга «Обмен фильма». После покупки можно посмотреть кино до 20 минут и бесплатно заменить его, если выбор оказался неудачным. При этом фильмы можно менять неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки.

Подробная и информация о тарифах, условиях подключения и других цифровых услугах «Ростелекома» - на сайте компании www.rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8-800-350-03-35.