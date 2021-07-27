Под Новосибирском 29-летняя девушка погибла из-за стиральной машины

Под Новосибирском на пожаре погибла 29-летняя девушка. Фото: ГУ МЧС по НСО
В деревне Жерновка Новосибирской области на пожаре погибла 29-летняя девушка. Подробности трагедии рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
— ЧП произошло 24 июля. Загорелся двухквартирный жилой дом. Огнем были повреждены кровля дома и надворные постройки на общей площади 196 квадратных метров. Пожар удалось потушить спустя полчаса, — уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводки стиральной машины.
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