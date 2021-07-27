Бердчане в ужасе от перспективы строительства мусорного полигона рядом с городом

По словам Виталия Новоселова, мусорный полигон планируют разместить на землях Совхозного сельсовета. Фото: Евгений КОЧКИН

Жители Бердска и села Маяк Искитимского района обратились к Виталию Новоселову с просьбой помочь в борьбе со строительством полигона твердых коммунальных отходов (ТКО).

- Когда я встречался с местными жителями, они мне сказали, что самая большая проблема для них - это мусорный полигон. Все считают, что это нужно остановить. Бердские активисты получили отрицательное экологическое заключение по строительству мусорного полигона возле поселка Маяк. Я дважды был на площадке, которая, как предполагается, будет местом свалки, и оба раза недалеко от этого места мне попадались десантники из нашего военного училища, которые там прыгали с парашютом: недалеко Бердский аэродром, летают самолеты… Я не понимаю, как можно совместить аэропорт и свалку. Ведь на свалке обычно масса птиц… Мое мнение: не следует плодить подобные полигоны - необходимо строить мусороперерабатывающий завод. В Москве ведь тоже было много свалок, но удалось в короткие сроки построить мусороперерабатывающие заводы. Нам, конечно, нужно делать так же. И делать это вдалеке от города, потому что это его не красит. Бердск можно назвать туристическим городом, ведь здесь много баз отдыха, он расположен на Бердском водохранилище, весь берег которого буквально усыпан пансионатами, санаториями. Не представляю, как возможно их соседство со свалками. И это проблема не только Бердска, но и Искитима. Мы написали и отправили губернатору Новосибирской области письмо с просьбой разобраться в данной ситуации. Сейчас ждем ответа, - прокомментировал Виталий Новоселов.