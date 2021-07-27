Пробки в Новосибирске на утро 27 июля 2021 года: затор на проспекте Дзержинского

В Новосибирске уровень пробок утром достиг 3 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 26 июля 2021 года: трудно проехать по проспекту Дзержинского, Там затор образовался от автозаправки «Лукойл» до улицы Европейская. Об этом сообщает «2ГИС».

Также автомобилисты стоят на улице Курчатова в районе пересечения с улицей Объединения.

Водители сообщают, что на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Плановая сломался светофор.

— Постоянно горит красный сигнал, — пишут автомобилисты в «2ГИС».

Из-за этого образовался затор в районе перекрестка. Кроме того, в пробке стоят новосибирцы на улице Большевистской. Там произошло ДТП.

В целом по города уровень пробок достиг 3 балла.

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