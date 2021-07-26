Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Спорт26 июля 2021 21:25

Видео, как будущая олимпийская чемпионка София Позднякова болеет за отца, растрогало соцсети

Сняла фильм, из которого был взят этот отрывок, новосибирский режиссер
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Будущая чемпионка наблюдает за победой отца. Фото: Кадр из видео

Будущая чемпионка наблюдает за победой отца. Фото: Кадр из видео

Новосибирский режиссер Элла Давлетшина опубликовала в соцсетях отрывок из своего фильма про четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова. В этом ролике запечатлена его победа на Чемпионате мира в Санкт-Петербурге в 2008 году. А с трибун за отцовским триумфом наблюдает его дочь — София Позднякова. Которая даже не представляет, что 13 лет спустя сама завоюет титул Олимпийской чемпионки.

Напомним, сибирячка Софья Позднякова взяла золото на Олимпиаде в Токио 2020-2021. Саблистка выиграла поединок с еще одной российской спортсменкой Софьей Великой — обе девушки дошли до финала, обойдя всех своих соперниц. За их поединком с замиранием сердца следила вся страна, а все новосибирцы болели за их 24-летнюю землячку.

Но ролик с маленькой будущей чемпионкой тоже не оставил сибиряков равнодушными. Своими впечатлениями они поделились в комментариях под видео:

— Какие же все молодцы: и папа Станислав, и мама Настя, и Соня!

— Гордимся!

— Это просто бесценно! — пишут люди.

Видео, как будущая олимпийская чемпионка София Позднякова болеет за отца, растрогало соцсети
Автор сценария и режиссер Элла Давлетшина; оператор Владимир Леонтьев; производство МОО «Встречи в Сибири»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Взяла молодостью и желанием»: София Позднякова завоевала золото на Олимпиаде в Токио, победив тезку Великую

София Позднякова одолела прославленную соперницу со счетом 15:11 (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.