Видео, как будущая олимпийская чемпионка София Позднякова болеет за отца, растрогало соцсети

Будущая чемпионка наблюдает за победой отца. Фото: Кадр из видео

Новосибирский режиссер Элла Давлетшина опубликовала в соцсетях отрывок из своего фильма про четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова. В этом ролике запечатлена его победа на Чемпионате мира в Санкт-Петербурге в 2008 году. А с трибун за отцовским триумфом наблюдает его дочь — София Позднякова. Которая даже не представляет, что 13 лет спустя сама завоюет титул Олимпийской чемпионки.

Напомним, сибирячка Софья Позднякова взяла золото на Олимпиаде в Токио 2020-2021. Саблистка выиграла поединок с еще одной российской спортсменкой Софьей Великой — обе девушки дошли до финала, обойдя всех своих соперниц. За их поединком с замиранием сердца следила вся страна, а все новосибирцы болели за их 24-летнюю землячку.

Но ролик с маленькой будущей чемпионкой тоже не оставил сибиряков равнодушными. Своими впечатлениями они поделились в комментариях под видео:

— Какие же все молодцы: и папа Станислав, и мама Настя, и Соня!

— Гордимся!

— Это просто бесценно! — пишут люди.

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