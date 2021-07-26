В Новосибирске иномарка сбила велосипедиста и врезалась в фонарный столб

В Новосибирске иномарка сбила велосипедиста и врезалась в столб. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске иномарка сбила велосипедиста и врезалась в столб. ДТП произошло в Октябрьском районе города, вечером, 26 июля.

— Сегодня, примерно в половину четвертого, в Октябрьском районе 52-летний водитель автомобиля «Тойота Фунгкарго» ехал по улице Кирова со стороны улицы Выборной в сторону улицы Воского. Около дома №21 по улице Кузбасская он сбил велосипедиста, а потом врезался в световую опору, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

И автомобилист, и велосипедист были доставлены в больницу. Фото: "АСТ-54"

В ДТП пострадал как водитель автомобиля, так и велосипедист, их доставили в больницу. На месте работал экипаж ГИБДД, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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