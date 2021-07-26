По итогам форума «Технопром-2021» должен появиться набор конкретных научно-технологических проектов

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021». Фото: Правительство Новосибирской области

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021» провел заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Напомним, «Технопром-2021» состоится 25-27 августа в Новосибирском экспоцентре. Форум проводится Правительством Новосибирской области. Вице-премьер обратил внимание, что проведение форума включено в план основных мероприятий Года науки и технологий.

— В проект программы форума включено около 80 мероприятий, которые тематически разделены на семь направлений: «Прорывные технологии и Мегасайенс», «Цифровые технологии», «Научно-образовательные центры мирового уровня» и другие. Напомню, в соответствии с поручением Президента Владимира Путина, в этом году отобрали финальную пятерку НОЦ, всего их 15, — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что с каждым годом интерес к форуму растет. В 2019 году его участниками стали 8,5 тысяч ученых, экспертов, промышленников и новаторов. В 2021 году «Технопром» пройдет в гибридном формате и участников ожидается не меньше. Для всех мероприятий деловой программы предусмотрены как офлайн, так и онлайн режимы.

— Этот форум чрезвычайно важен не только для Новосибирской области, но и для всей страны. Все вопросы, которые на нем обсуждаются, цифровые, «зеленые» технологии и мегасайенс стоят на повестке дня. Надеюсь, несмотря на все ограничения, форум будет представительным и в очередной раз станет не просто площадкой для обсуждения, но и будет действительно практической площадкой для дальнейшего движения вперед, — добавил Александр Жуков.

— Сегодня наш форум является специализированной площадкой, на которой ученые, новаторы, представители власти и бизнеса, образовательной сферы не только показывают свои наработки, но и обсуждают механизмы модернизации, создания современной инфраструктуры научных исследований, коммерциализации инноваций и повышения эффективности экономики, — отметил Андрей Травников.

Дмитрий Чернышенко, в свою очередь пояснил, что по итогам форума у должен появиться набор конкретных проектов и инициатив, которые можно будет начать реализовывать и вводить в существующую программу научно-технологического развития.

На этом заседании было решено, что программу форума необходимо доработать. Окончательный ее вариант будет принят на втором заседании оргкомитета, которое должно пройти до 15 августа.

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