Новосибирская саблистка София Позднякова взяла золото на Олимпиаде в Токио

Новосибирская саблистка София Позднякова взяла золото в финале Олимпиады в Токио. Фото: sofiya_lokhanova

Новосибирская саблистка София Позднякова взяла золото в финале Олимпиады в Токио. Она выиграла поединок со спортсменкой Софьей Великой. Напомним, в финале две россиянки оказались после того, как в полуфинале обе обошли своих соперниц. Таким образом стало понятно, что обе медали увезет с собой Россия в любом случае.

Так, поединок между двумя россиянками закончился со счетом 15:11 в пользу сибирячки.

Напомним, София Позднякова — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях и заслуженный мастер спорта.

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