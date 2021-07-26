«Ветер перекинул огонь на соседнюю квартиру»: пожар в новосибирской 9-этажке удалось потушить

Пожар в 9-этажке в Советском районе Новосибирска удалось потушить. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожар в 9-этажке в Советском районе Новосибирска удалось потушить. Напомним, там загорелась квартира на верхнем этаже, однако из-за сильного ветра огонь распространился на балкон соседнего жилища.

— в 17:59 было ликвидировано открытое горение. По предварительной информации площадь пожара составила 40 квадратных метров. Огнем были повреждены две комнаты и балкон горящей квартиры и балкон соседней. Также при помощи спасательных устройств сотрудники МЧС России эвакуировали четыре человека с верхних этажей задымленного подъезда. В горящей квартире людей не обнаружено. В результате случившегося никто не пострадал, — сообщили в У МЧС по Новосибирской области.

Сейчас пожарные еще продолжают работать на месте. Причину возгорания установит позже дознаватель МЧС.

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