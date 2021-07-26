В Новосибирске столкнулись «Камаз» и «Лада Приора»: в больнице водитель

В микрорайоне Пашино в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В микрорайоне Пашино в Новосибирске произошло серьезное ДТП. На месте работает много спецслужб.

— 39-летний водитель автомобиля «Камаз» ехал по улице Магистральная со стороны улицы Новоуральская в сторону Турухановская. Ему навстречу ехал автомобиль «Лада Приора» и около дома №47 произошло лобовое столкновение, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте работали спецслужбы. Фото: "АСТ-54"

В ДТП пострадал 30-летний водитель «Лады», его доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства аварии.

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