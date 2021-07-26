На трассе под Новосибирском иномарка врезалась в скорую помощь: есть пострадавшие

На трассе под Новосибирском внедорожник врезался в машину скорой помощи. Фото: Кадр из видео

На трассе под Новосибирском внедорожник врезался в машину скорой помощи. ДТП случилось днем 26 июля.

— Сегодня, около часа дня, на 61 километре автодороги Чуйский тракт автомобиль скорой помощи с включенным проблесковым маячком собирался поворачивать со стороны Искитима в сторону Черепаново, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — В этот момент в него врезался автомобиль «Сузуки», который ехал в попутном направлении.

В ДТП пострадали оба водителя: 39-летний мужчина, находившийся за рулем скорой и 34-летний мужчина, сидевший за рулем иномарки. Их доставили в больницу. На месте аварии работает экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Смотреть видеосюжет На трассе под Новосибирском иномарка врезалась в скорую помощь

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