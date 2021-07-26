«Тушат через окно с автолестницы»: в Новосибирске в жилом доме загорелась квартира на 9 этаже

Вечером 26 июля в Советском районе Новосибирска произошел пожар. Фото: "АСТ-54"

Вечером 26 июля в Советском районе Новосибирска произошел пожар. Загорелась квартира в 9-этажке на улице Русская.

— В 16:20 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о задымлении в подъезде 9-этажного многоквартирного дома по улице Русская. В ходе разведки было установлено, что горела квартира на 9 этаже, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области

Сейчас пожарные ликвидируют возгорание со стороны подъезда и через окно при помощи автолестницы, а также эвакуируют жителей из соседних квартир.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.