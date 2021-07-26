Госслужащие Новосибирской области освоили инструменты бережливого производства

Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области.

Тренеры помогли новосибирским чиновникам разобраться с проблемами, ежедневно возникающими в работе госслужащего. Участники обучения смогут иначе взглянуть на свою каждодневную работу, сократить издержки и повысить скорость принятия решений.

В учебном центре «Фабрика процессов» завершилось четырехдневное обучение региональной команды Новосибирской области. Его провели тренеры Федерального центра компетенций, который является оператором нацпроекта «Производительность труда». ФЦК начал работу по обучению региональных команд с начала 2021 года, обучение уже прошли около 30 субъектов страны.

В состав команды Новосибирской области вошли 16 человек, – представители Министерства сельского хозяйства, Министерства труда и социального развития, Министерства финансов и налоговой политики, Министерства региональной политики, Управления капитального строительства, Департамента по тарифам и других ведомств.

Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области.

Госслужащие узнали, как эффективнее выстраивать свои рабочие процессы, познакомились с инструментом бережливого производства «Картирование», который позволяет сделать любой рабочий процесс прозрачнее, разложить его на составляющие и выявлять узкие места и возможные потери.

Тренеры также рассказали новосибирским чиновниками об организации своего рабочего места по системе 5С и провели тренинг по методике решения проблем.