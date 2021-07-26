Новосибирская саблистка София Позднякова вышла в финал Олимпиады в Токио

София Позднякова, родом из Новосибирска сыграла с спортсменкой Брюне Манон из Франции и победила. Фото: sofiya_lokhanova

Сегодня, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялся полуфинал индивидуального первенства по фехтованию среди женщин. В нем саблистка София Позднякова, родом из Новосибирска сыграла с спортсменкой Брюне Манон из Франции, которой до этого проиграла еще одна российская спортсменка Ольга Никитина.

В полуфинале София обыграла француженку со счетом 15:10. Теперь в финале ей предстоит сыграть с победительницей матча Софья Великая (Россия) — Анна Мартон (Венгрия).

Напомним, София Позднякова — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях и заслуженный мастер спорта.

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