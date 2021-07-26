Ливень в Новосибирске 26 июля 2021 года: затопило улицу Зыряновскую и площадь Инженера Будагова

Горожане снимают на видео последствия непогоды. Фото: Кадр из видео
Ливень в Новосибирске 26 июля 2021 года: горожане снимают на видео последствия непогоды. После сильного дождя в некоторых участках города пройти стало совершенно невозможно из-за огромных луж.
— На Зыряновской,63 около здания МФЦ образовалась настоящая река. Машины тут останавливаются и едва ли не тонут, как тут людям пройти — вообще не понятно. Я такое в первый раз в жизни вижу, — рассказала читательница КП-Новосибирск.
В соцсетях люди также рассказывают, что дождевой водой затопило площадь инженера Будагова. На некоторых участках дороги воды практически полностью закрывает передние колеса машин.
— Еще реки у нас появились на съезде с Восхода на Октябрьский мост, машины не едут, а проплывают, — сообщают КП-Новосибирск читатели.
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