Видео, на котором новосибирец рассказал об убийстве знакомого в гараже, показали следователи

В Новосибирске компания друзей убила знакомого. Фото: стоп-кадр

Новосибирские следователи обнародовали видео, на котором 25-летний парень рассказал об убийстве знакомого в гараже. Преступление произошло в октябре 2014 года. Тревогу тогда забила бабушка убитого сибиряка. Ее внук не вернулся домой. Женщина будто предчувствовала, что случилась беда.

— В отдел полиции поступило заявление от жительницы Калининского района города об исчезновении ее внука. Пропавшего мужчину объявили в розыск, но никак не могли найти. Сам он тоже не объявился. И только в феврале 2020 года у правоохранительных органов появилась информация, которая помогла задержать троих парней от 24 до 30 лет. Один из обвиняемых пошел на сделку со следствием и рассказал, что случилось, — сообщили в СКР по Новосибирской области.

Оказывается, компания парней отдыхала в гараже. Как вдруг между парнями произошел конфликт. Они с кулаками накинулись на 25-летнего мужчину. Избили его, а потом задушили шнуром. Сначала они вывезли тело в Мошковский район и закопали там в лесу. А спустя несколько дней парни сожгли труп.

Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

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