МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за града в Новосибирске

Спасатели предупредили новосибирцев о непогоде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем в понедельник, 26 июля в Новосибирске по данным гидрометцентра ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы и град. А 27 июля усилится ветер. Порывы будут достигать 17-22 метров в секунду, при грозах шквалы до 25 метров в секунду. Спасатели предупредили новосибирцев об опасности.

— В это время возможны чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Непогода сменила аномальную жару. Температура выше 30 градусов держалась в регионе почти неделю. Жители города старались провести больше времени у водоемов. Это привело к трагедии. В реке Иня ут онул 7-летний мальчик. Его тело спасатели искали несколько дней.

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