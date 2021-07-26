В прошедшие выходные новосибирцам больше всего досаждали воры, хулиганы и бомжи

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

За прошедшие три дня в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ клиенты чаще всего обращались с сообщениями о совершаемых кражах, а также с просьбами избавить от лиц без определенного места жительства и шумящих хулиганов.

Только в пятницу в дежурную часть агентства поступило три звонка от жителей домов, пользующихся услугой «Безопасный двор»: в 7.32 группу быстрого реагирования вызвали к дому на улице 9-й Гвардейской Дивизии и попросили выгнать бомжа, который спал на площадке между 8-м и 9-м этажами. «Гвардейцы» выполнили просьбу клиента.

Следующий звонок был в 21.05 из дома, находящегося в Горском микрорайоне: бродяга пытался устроиться в подъезде на ночлег, но прибывшие по вызову бойцы ГБР выпроводили его.

Третий звонок в рамках услуги «Безопасный двор» поступил в 2.05 из многоквартирного дома на улице Ватутина. На детской площадке шумно вела себя компания молодежи, которую пришлось утихомирить.

23 июля в 11.42 бойцами ГБР в магазине, находящемся на Мочищенском шоссе, был задержан и передан сотрудникам полиции мужчина, похитивший продукты питания. Работники торгового учреждения заметили, что сибиряк пытается совершить кражу, и нажали тревожную кнопку. В этот же день в 16.30 другой мужчина, пытавшийся украсть бутылку водки, был задержан бойцами ГБР в магазине на улице Выборной.

24 июля в 14.41 в дежурную часть Агентства позвонил охранник новостройки жилого комплекса на улице Зорге. Он сообщил, что двое пьяных мужчин проникли на строительную площадку и отказываются ее покидать. Прибывшие на вызов бойцы ГБР ГВАРДИИ выпроводили нарушителей с охраняемой территории.

25 июля бойцами групп быстрого реагирования в Новосибирске были задержаны трое магазинных воров. В 15.54 в супермаркете на улице Д. Шмонина задержали мужчину, пытавшегося украсть три бутылки алкоголя в подарочных упаковках. В 18.25 в магазине на улице 1-й Чулымской был задержан другой мужчина, выносящий за пределы торгового зала пакет с продуктами. А в 21.08 была задержана женщина, укравшая из маркета на улице Громова шесть банок тушенки. Все задержанные были переданы сотрудникам полиции.