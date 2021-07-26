Сибирячка украла спасательный жилет из самолета: ее раскрыл рентген

Сибирячка украла из самолета спасательный жилет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские полицейские поймали 36-летнюю женщину, которая украла из самолета спасательный жилет. Сибирячку раскрыл ... рентген в аэропорту «Толмачево».

Подробности рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

— В ходе предполетного досмотра ручной клади сотрудники аэропорта увидели в одном из сумок спасательный жилет. Владельцем багажа оказалась жительница Красноярского края. Ранее она уже была судима за кражу. Зачем ей понадобится жилет, толком она объяснить не смогла, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.

Известно, что женщина планировала лететь в Бишкек из Новосибирска. А в Новосибирск она прилетела из Норильска.

На сибиряку завели уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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